Utakmice reprezentacije BiH moći ćete gledati na Trgu slobode

Na Trgu slobode u Tuzli bit će postavljen LED displej za javno gledanje utakmice BiH i Kanade, koja se igra 12. juna u 21 sat.

U toku su pripreme na Trgu slobode, gdje će biti postavljen veliki display putem kojeg će građani Tuzle i navijači Bosne i Hercegovine moći pratiti utakmice Svjetskog prvenstva, a posebno nastupe naših Zmajeva.

Posebna atmosfera očekuje se uoči utakmice protiv Kanade, kada će na Trgu slobode biti raširena i najveća zastava Bosne i Hercegovine, koju su napravili članovi Udruženja “Zmajevo srce”.

Javno gledanje utakmice BiH i Kanade bit će prilika da se navijači okupe u centru Tuzle i zajedno pruže podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine na početku velikog takmičenja.