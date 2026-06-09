Utakmice reprezentacije BiH moći ćete gledati na Trgu slobode

Nedžida Sprečaković
Utakmice reprezentacije BiH moći ćete gledati na Trgu slobode
Utakmice reprezentacije BiH moći ćete gledati na Trgu slobode

Na Trgu slobode u Tuzli bit će postavljen LED displej za javno gledanje utakmice BiH i Kanade, koja se igra 12. juna u 21 sat.

U toku su pripreme na Trgu slobode, gdje će biti postavljen veliki display putem kojeg će građani Tuzle i navijači Bosne i Hercegovine moći pratiti utakmice Svjetskog prvenstva, a posebno nastupe naših Zmajeva.

Posebna atmosfera očekuje se uoči utakmice protiv Kanade, kada će na Trgu slobode biti raširena i najveća zastava Bosne i Hercegovine, koju su napravili članovi Udruženja “Zmajevo srce”.

Javno gledanje utakmice BiH i Kanade bit će prilika da se navijači okupe u centru Tuzle i zajedno pruže podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine na početku velikog takmičenja.

 