U Gornjoj Tuzli završen put dug 1.100 metara, vrijednost projekta 246.000 KM

U Gornjoj Tuzli završen je projekat izgradnje puta u naselju Ćetenište, u dužini od 1.100 metara, za čiju je realizaciju izdvojeno ukupno 246.000 KM. Novu saobraćajnicu obišli su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulać.

Grad Tuzla učestvovao je u finansiranju projekta sa 80 posto sredstava, dok je učešće Mjesne zajednice Gornja Tuzla iznosilo 20 posto.

Izgradnja puta posebno je značajna za domaćinstva koja žive na ovom području, ali i za lokalne poljoprivrednike, s obzirom na veliki broj obradivih površina u ovom dijelu Gornje Tuzle. Bolja putna povezanost trebala bi olakšati svakodnevni pristup domaćinstvima i poljoprivrednim parcelama.

Gradonačelnik Zijad Lugavić kazao je da završetak ovog projekta predstavlja nastavak ulaganja u putnu infrastrukturu u mjesnim zajednicama na području Tuzle.

Najavio je da će se kroz nove javne pozive nastaviti realizacija sličnih projekata na više lokacija u gradu.

Osim puta u Ćeteništu, u Gornjoj Tuzli trenutno se realizuju još četiri putna pravca. Projekti su pokrenuti na inicijativu građana, koji također učestvuju sa 20 posto sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Predstavnici Savjeta Mjesne zajednice Gornja Tuzla i mještani zahvalili su Gradu Tuzli na završetku projekta, ističući značaj nove saobraćajnice za stanovništvo ovog područja.