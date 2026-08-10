Obilježena 33. godišnjica zločina u Mokronogama: Ubijeno devet bošnjačkih civila

U Mokronogama kod Tomislavgrada obilježena je 33. godišnjica zločina u kojem je 10. augusta 1993. godine ubijeno devet bošnjačkih civila. Obilježavanju je prisustvovao i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji je poručio da sjećanje na žrtve mora biti trajna obaveza institucija i društva.

Lendo je tokom obraćanja istakao da su u Mokronogama ubijeni civili koji nisu nosili oružje i koji, kako je kazao, nikome nisu predstavljali prijetnju.

Naglasio je da njihovo stradanje ostaje trajna rana porodicama ubijenih, ali i opomena svima koji vjeruju u pravdu, ljudsko dostojanstvo i vrijednost svakog ljudskog života.

„Ratni zločin nema opravdanje“

Govoreći o značaju obilježavanja godišnjice, Lendo je kazao da je obaveza sadašnjih generacija sačuvati istinu o zločinu i dostojanstvo žrtava.

„Ratni zločin nema naciju, nema vjeru i nema opravdanje. Onaj ko ubije nemoćnog čovjeka ubio je čovječnost u sebi“, poručio je Lendo.

Dodao je da pokušaji relativiziranja ili opravdavanja zločina ne vrijeđaju samo žrtve i njihove porodice, već ugrožavaju i budućnost Bosne i Hercegovine.

Lendo je poručio da BiH neće biti pravedna država dok svaka žrtva ne bude jednako poštovana, a svaki zločin jednako osuđen.

Prema njegovim riječima, institucije imaju obavezu nastaviti procesuiranje ratnih zločina bez političkih kalkulacija, selektivnosti i pritisaka.

„Pravda koja kasni ne smije postati pravda koja se zaboravlja“, rekao je Lendo.

Pomirenje kroz istinu i priznanje žrtava

Tokom obraćanja poseban značaj dao je zajedničkom odavanju počasti žrtvama i jasnoj osudi svih ratnih zločina.

Lendo smatra da pomirenje može početi tek kada postoji spremnost da se priznaju činjenice, oda počast svakoj žrtvi i nove generacije odgajaju bez mržnje prema drugima.

Podsjetio je da je Bosna i Hercegovina tokom svoje historije prolazila kroz brojna iskušenja, ali da su zajednički život i međusobno poštovanje ljudi različitih vjera i naroda bili jedan od temelja njenog opstanka.

Poručio je da odgovornost prema ubijenima u Mokronogama ne završava polaganjem cvijeća i učenjem dove.

Prema njegovim riječima, trajna obaveza mora biti izgradnja države u kojoj zakon ima prednost nad mržnjom, pravda nad politikom, a čovjek nad podjelama.

Zločin u Mokronogama počinjen 10. augusta 1993. godine ostaje mjesto sjećanja na devet ubijenih bošnjačkih civila, ali i opomena na posljedice mržnje i nasilja.