Tunel spasa prije 33 godine spojio Sarajevo s ostatkom svijeta

Tunel spasa prije 33 godine povezao je opkoljeno Sarajevo s ostatkom slobodne teritorije Bosne i Hercegovine i postao simbol otpora, opstanka i borbe za život njegovih stanovnika.

Ključni trenutak dogodio se u noći 30. jula 1993. godine, kada su se ispod piste Sarajevskog aerodroma susreli kopači koji su tunelsku cijev kopali s dvije suprotne strane, iz pravca Dobrinje i Butmira.

Godišnjica prokopavanja sarajevskog ratnog Tunela D–B obilježava se 31. jula, u skladu sa zvaničnim kalendarom značajnih datuma u Kantonu Sarajevo.

Rukovanje dvojice kopača nakon spajanja tunelskih pravaca označilo je trenutak kada je Sarajevo, nakon mjeseci potpune blokade, dobilo vezu s ostatkom zemlje i svijeta.

Tunel spasa bio jedina veza opkoljenog Sarajeva

Izgradnja tunela počela je u januaru 1993. godine, u izuzetno teškim ratnim uslovima i bez odgovarajuće mehanizacije. Oko 300 ljudi radilo je u tri smjene, svakog dana i pod stalnom opasnošću od granatiranja i snajperske vatre.

Prokopano je približno 800 metara tunela, koji je omogućio prolazak ljudi, hrane, lijekova, medicinske i humanitarne pomoći, opreme i drugih sredstava neophodnih za opstanak grada.

Kroz Tunel spasa svakodnevno su prolazili civili, ranjenici, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i ljudi koji su u grad donosili pomoć, informacije i poruke izvan opkoljenog Sarajeva.

Tunel D–B ostao je jedina pouzdana veza grada s ostatkom slobodne teritorije sve do završetka opsade Sarajeva 1996. godine.