Obilježena 33. godišnjica stradanja građana Sarajeva ubijenih u redu za vodu

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti danas je obilježena 33. godišnjica stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. godine ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji.

Tog dana granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske usmrtila je 14, a ranila 16 civila koji su čekali da natoče vodu.

Cvijeće su položile delegacije Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Unije civilnih žrtava rata te članovi porodica ubijenih.

Prisutnima se obratila ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Dušanka Bošković, koja je poručila da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza društva te naglasila važnost očuvanja istine i prenošenja sjećanja na buduće generacije.

Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 12.000 građana, među kojima 1.601 dijete, a današnjim obilježavanjem još jednom je odana počast nevinim žrtvama i upućena poruka da njihovo stradanje neće biti zaboravljeno.