Lejla Njemčević do sedmog mjesta u Gironi nakon dva defekta

Bosanskohercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević zauzela je sedmo mjesto na utrci Svjetskog kupa La Tramun Sea Otter Europe u španskoj Gironi, gdje je osvojila novih 120 UCI bodova.

Njemčević je utrku počela u borbi za sam vrh, ali joj je već nakon deset kilometara probleme napravilo pucanje gume. Nakon odlaska u tehničku zonu pala je na deveto mjesto, ali je vrlo brzo počela nadoknađivati izgubljeno i do polovine utrke stigla do četvrte pozicije.

Na zahtjevnoj stazi dugoj 89 kilometara, sa oko 2.500 metara uspona, bh. takmičarka je nastavila držati visok tempo. Međutim, novi problem uslijedio je u završnici. Oko 18 kilometara prije cilja ponovo je ostala bez ispravne gume, a kako do kraja više nije bilo tehničkih zona, morala je nastaviti vožnju bez mogućnosti popravke.

Zbog drugog defekta izgubila je nekoliko pozicija, ali je ipak uspjela završiti utrku na sedmom mjestu i osvojiti 120 bodova.

„Od samog starta utrke borila sam se za podij, ali sam nažalost vrlo rano probušila gumu. Nakon što smo popravili gumu, osjećala sam se veoma dobro, tako da sam pojačala tempo i probila se na četvrto mjesto“, kazala je Njemčević.

Dodala je da je, uprkos drugom defektu, posebno raduje što je nakon povrede na Evropskom prvenstvu ponovo dostigla visok nivo forme.

Njemčević je prije nastupa u Gironi zauzimala sedmo mjesto na UCI maraton rang-listi, što joj je bio najbolji plasman u ovoj godini. Nakon utrke u Španiji očekuju je novi nastupi, među kojima i UCI C1 utrka u Metkoviću, a potom i UCI Hors Class utrka u Francuskoj.