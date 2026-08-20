Lejla Njemčević ponovo među 10 najboljih na svijetu

Lejla Njemčević ponovo je među 10 najboljih biciklistkinja svijeta, nakon što su joj upisani bodovi osvojeni na Balkanskom prvenstvu.

Najbolja bh. biciklistkinja napredovala je za četiri pozicije i trenutno zauzima osmo mjesto na svjetskoj UCI maraton ranking listi.

Njemčević je na Balkanskom prvenstvu osvojila šestu uzastopnu titulu, čime je nastavila dominaciju u regionalnoj konkurenciji i osvojila novih 30 UCI bodova.

Sezona obilježena dobrim rezultatima i povredom

Bh. biciklistkinja ove sezone bilježi zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.

Osvojila je treće mjesto na Svjetskom kupu u Italiji, dok je na Evropskom prvenstvu uprkos padu na 27. kilometru i povredi ramena uspjela završiti utrku.

Preostalih 45 kilometara odvozila je nakon pada i na kraju zauzela šesto mjesto.

Napredovanje na UCI listi dodatno je otežano činjenicom da takmičarke svake sezone moraju braniti ranije osvojene bodove, pa Njemčević do kraja godine ima priliku dodatno popraviti plasman.

Slijedi Svjetsko prvenstvo

Lejla Njemčević ponovo je u top 10 na svijetu, a trenutno se nalazi na visinskim pripremama pred najvažniji izazov u završnici sezone.

Svjetsko prvenstvo u Italiji na programu je 12. septembra, a upravo će to takmičenje biti jedna od glavnih prilika za nove bodove i dodatni napredak na UCI listi.

Nakon povratka na osmu poziciju, Njemčević ostaje u borbi za sami vrh svjetskog maraton biciklizma.