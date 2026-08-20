Gradačac oborio temperaturni rekord: Izmjeren 41 stepen

Gradačac je danas, prema podacima koje je objavio BH Meteo, zabilježio novi apsolutni temperaturni rekord.

Kako navode iz BH Meteo, u 15 sati na meteorološkoj stanici u Gradačcu izmjerena je temperatura od 41 stepen Celzijusa, čime je premašen dosadašnji rekord od 40,5 stepeni.

Prethodno najviša temperatura u ovom gradu izmjerena je 24. jula 2007. godine.

BH Meteo navodi da se mjerenja na meteorološkoj stanici Gradačac obavljaju od 1953. godine, što bi značilo da je 20. august 2026. godine, prema dostupnim podacima, najtopliji dan u Gradačcu u posljednje 73 godine.

Riječ je za sada o podacima koje je objavio BH Meteo, dok bi konačnu potvrdu temperaturnog rekorda trebali dati zvanični meteorološki podaci nadležnih institucija.

Visoke temperature danas su zabilježene širom Bosne i Hercegovine, a za područje Tuzle na snazi je bilo i narandžasto upozorenje zbog vrućine.