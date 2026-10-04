Plenković čestitao Filipović: Hrvatski narod ima legitimnu predstavnicu

Ali Huremović
Plenković čestitao Filipović: Hrvatski narod ima legitimnu predstavnicu

Andrej Plenković čestitao je Darijani Filipović na rezultatu u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, poručivši da hrvatski narod od večeras, prema njegovim riječima, ima „legitimnu predstavnicu“ u toj instituciji.

Hrvatski premijer objavio je da je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata razgovarao sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i Filipović, koju je nazvao novom članicom Predsjedništva BiH.

„Čestitao sam Darijani na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi za hrvatsku članicu u Predsjedništvu BiH. Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji“, poručio je Plenković.

Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, Filipović je tokom večeri zadržala značajnu prednost u odnosu na Slavena Kovačevića i Zdenka Lučića. Nakon oko 94 posto obrađenih glasova imala je više od 107 hiljada glasova, dok je Kovačević bio drugi. Rezultati još nisu konačni.

Andrej Plenković čestitao i HDZ-u BiH

Plenković je čestitke uputio i HDZ-u BiH te njegovim koalicionim partnerima zbog rezultata ostvarenih na drugim nivoima vlasti.

Najavio je nastavak saradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti, uz poruku da će Hrvatska nastaviti pružati podršku hrvatskom narodu u BiH.

Filipović je prema preliminarnim rezultatima vodeća kandidatkinja za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, a ukoliko njen rezultat bude potvrđen, postat će prva žena iz reda hrvatskog naroda izabrana u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

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