Koksara Lukavac ponovo je ponudila na prodaju 15 imovinskih cjelina u okviru stečajnog postupka, ali ovog puta po znatno nižim početnim cijenama.

Ukupna vrijednost početnih ponuda smanjena je sa približno 171,3 na 122,3 miliona KM, odnosno za oko 49 miliona maraka.

Nakon prethodne licitacije, održane 11. novembra, stečajni upravnik Almir Bajrić objavio je novi oglas kojim je predviđena pojedinačna prodaja proizvodnih pogona, objekata i zemljišta. Drugo javno nadmetanje zakazano je za 1. decembar, a zainteresovani kupci moći će dostavljati prijave do kraja novembra.

Za razliku od prvog postupka, kada su početne cijene iznosile 70 posto procijenjene vrijednosti imovine, sada su spuštene na 50 posto. Time se nastoje stvoriti povoljniji uslovi za pronalazak kupaca i prodaju nekadašnjeg velikog industrijskog kompleksa.

Fabrika Koksara jeftinija za više od 26 miliona KM

Najveća promjena odnosi se na Fabriku Koksara, čija je početna cijena smanjena sa 90,90 na 64,79 miliona KM. Riječ je o razlici većoj od 26 miliona maraka, a ponuđena imovina obuhvata zemljište površine 319.093 kvadratna metra, proizvodne objekte, opremu i udjele u zajedničkoj infrastrukturi.

Znatno je snižena i cijena Fabrike anhidrida maleinske kiseline, koja je ranije bila ponuđena za 29,48 miliona KM, dok nova početna cijena iznosi 21,10 miliona KM.

Za Azotaru je određena početna cijena od 13,98 miliona KM, što predstavlja umanjenje od približno 5,7 miliona KM. Energana je sada ponuđena za 9,34 miliona KM, odnosno oko 3,6 miliona KM manje u odnosu na prethodni oglas.

Prodaja Koksare Lukavac zakazana za 1. decembar

Novo javno nadmetanje bit će održano 1. decembra u 12 sati u prostorijama Koksare u Željezničkoj ulici 1 u Lukavcu.

Svih 15 cjelina prodavat će se odvojeno, što znači da potencijalni investitori neće morati kupovati kompletan industrijski kompleks. Za svaki lot bit će organizovano posebno usmeno nadmetanje.

Rok za prijavu zainteresovanih kupaca ističe 30. novembra u 14 sati. Učešće na licitaciji uslovljeno je uplatom depozita u visini deset posto procijenjene vrijednosti imovinske cjeline, uz ograničenje od najviše 50.000 KM po lotu.

Imovina se prodaje u postojećem stanju, prema principu „viđeno, kupljeno“.

Dio imovine već preuzeo Grad Lukavac

U okviru stečajnog postupka ranije je realizovano preuzimanje Filter stanice Modrac, za koju je Grad Lukavac izdvojio 3,14 miliona KM kroz postupak eksproprijacije.

Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da su ta sredstva uplaćena na račun Koksare, čime je završen postupak preuzimanja ovog dijela imovine.

Prodaja preostalih proizvodnih cjelina mogla bi omogućiti dolazak različitih investitora, s obzirom na to da kompleks raspolaže industrijskom infrastrukturom, proizvodnim halama, saobraćajnim pristupima i željezničkim vezama.

Istovremeno, sredstva ostvarena prodajom namijenjena su namirenju potraživanja povjerilaca u stečajnom postupku, među kojima su i bivši radnici Koksare.