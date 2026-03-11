Propala prodaja imovine Koksare, slijedi međunarodni oglas

Prodaja imovine Koksare nije uspjela jer Odbor povjerilaca stečajnog dužnika Koksara d.o.o. Lukavac nije bio zadovoljan pristiglim ponudama za kupovinu preduzeća kao pravnog lica. Ova odluka donesena je na sjednici Odbora povjerilaca, na kojoj su analizirane sve dostavljene ponude, ali i zahtjevi koji su se odnosili na kupovinu pojedinačnih dijelova fabrike.

Prema informacijama iz saopćenja, zaključeno je da ponude u ovom trenutku ne odgovaraju očekivanjima povjerilaca, zbog čega će naredni korak biti zvanična objava javnog oglasa za prodaju, u skladu sa Zakonom o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljeno je da će oglas biti plasiran i na međunarodno tržište, s ciljem pronalaska ozbiljnog investitora i postizanja adekvatne vrijednosti za stečajnu imovinu.

Nezvanično, interes za prodaju imovine Koksare pokazale su kompanije Bingo, Pavgord i Junuzović Kopex, ali Odbor povjerilaca poručuje da neće pristati na prodaju u bescjenje. Ukoliko se pravno lice ne uspije prodati po cijeni koja bude zadovoljavajuća, razmatrat će se i mogućnost pojedinačne prodaje dijelova imovine kako bi se ostvarilo što bolje unovčenje stečajne mase.

Na istoj sjednici otvoreno je i pitanje potraživanja radnika. Odbor povjerilaca dao je smjernice koje bi trebale omogućiti isplatu neisplaćenih plata za period od 1. oktobra 2025. do 10. novembra 2025. godine.

Podsjećamo, u krugu Koksare ranije je završen proces trajnog gašenja proizvodnje koksa. Gašenje koksne baterije počelo je 23. februara, čime je okončan višedecenijski industrijski ciklus ovog postrojenja u Lukavcu.