Tematska sjednica Skupštine TK o Koksari Lukavac 27. marta

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona utvrđeno je da će 55. tematska sjednica Skupštine TK, na kojoj će biti razmatrana informacija o stanju u privrednom društvu Koksara d.o.o. Lukavac u stečaju, biti održana u petak, 27. marta.

Dogovoreno je da se na sjednicu pozovu predstavnici svih nadležnih kantonalnih i federalnih institucija od kojih je ranije zatraženo da dostave informacije iz svoje nadležnosti u vezi s Koksarom Lukavac, kako bi se poslanici upoznali sa trenutnim stanjem u ovoj kompaniji.

Sjednica će biti održana u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli s početkom u 10 sati, saopćeno je iz Službe Skupštine TK.