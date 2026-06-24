Od 1. jula počinje podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje

Od 1. jula do 31. oktobra 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će moguće podnijeti zahtjeve za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH.

Izmjenom je utvrđeno da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju počinje 1. jula i traje do 31. oktobra 2026. godine. Agencija je dužna postupak verifikacije završiti najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Kako je obrazloženo, cilj izmjene je da se starim deviznim štedišama omogući da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje. Na taj način direktno bi se izbjegli sudski troškovi koji nastaju u postupcima dokazivanja visine potraživanja pred sudom.

Iz Vlade FBiH navode da je Zakonom o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno da postupak verifikacije potraživanja traje do 31. decembra 2026. godine.