Traperice za jesen 2026: Ovi modeli bit će među najtraženijima

Nedžida Sprečaković
Traperice za jesen 2026: Ovi modeli bit će među najtraženijima
Traperice za jesen 2026: Ovi modeli bit će među najtraženijima

Traperice za jesen 2026 donose dosta raznovrsnosti, pa će ljubiteljice ovog bezvremenskog komada moći birati između širokih i ravnih krojeva, modela naglašenog struka, ali i nešto užih varijanti koje se postepeno vraćaju u modu.

Dolaskom hladnijih dana traper ponovo postaje jedan od glavnih dijelova svakodnevne garderobe. Iako su široke nogavice posljednjih sezona dominirale modnim kombinacijama, ove jeseni neće postojati samo jedan kroj koji će određivati trendove. Posebno će se izdvajati ravne traperice, kao i modeli koji prate liniju tijela, ali nisu potpuno uski poput nekada veoma popularnih skinny modela.

traperice

Traperice za jesen 2026 dolaze i u različitim nijansama. Tamnoplavi denim bit će dobar izbor za nešto elegantnije kombinacije, dok svjetlije nijanse ostaju rezervisane za opušteniji izgled. U novim kolekcijama mogu se pronaći i sivi, crni i isprani modeli, ali i nešto upečatljivije varijante s naglašenim šavovima, zanimljivim džepovima ili bojama poput crvene.

Jedna od najvećih prednosti traperica ostaje mogućnost jednostavnog kombinovanja. Uz majicu i patike mogu biti osnova ležernog dnevnog izdanja, dok ih košulja, sako i mokasinke lako pretvaraju u nešto ozbiljniju kombinaciju. Kada temperature dodatno padnu, dobro se uklapaju uz džempere, kapute i čizme.

Traperice za jesen 2026: Ovi modeli bit će među najtraženijima

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