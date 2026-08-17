Punomasni mliječni proizvodi možda nisu neprijatelj krvnog pritiska, pokazalo istraživanje

Punomasni mliječni proizvodi godinama se često povezuju s većim rizikom za zdravlje srca i povišen krvni pritisak, ali rezultati jednog manjeg istraživanja pokazuju da njihov uticaj možda nije tako jednostavan kako se ranije pretpostavljalo.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Nutrition trajalo je 12 sedmica i obuhvatilo 74 odrasle osobe s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću.

Učesnici su bili raspoređeni u tri grupe. Jedna je smanjila dnevni unos za oko 500 kalorija i konzumirala mliječne proizvode s manjim udjelom masti. Druga grupa je uz isti kalorijski deficit svakodnevno unosila tri porcije punomasnih mliječnih proizvoda, dok treća grupa nije smanjivala kalorije, ali je također konzumirala tri porcije punomasnog mlijeka, jogurta ili sira.

Najizraženiji pad sistolnog krvnog pritiska zabilježen je kod učesnika koji su konzumirali manje masne mliječne proizvode uz smanjen kalorijski unos. Kod njih je pritisak u prosjeku pao za oko 4,25 mmHg.

Ipak, zanimljiv rezultat zabilježen je i kod osoba koje su konzumirale punomasne mliječne proizvode bez kalorijskog deficita. Njihov sistolni krvni pritisak smanjen je za približno 2,72 mmHg, a nije zabilježeno ni povećanje tjelesne težine.

Kod grupa koje su unosile punomasne proizvode istraživači nisu registrovali pogoršanje indeksa tjelesne mase, procenta tjelesnih masnoća, vrijednosti holesterola niti nivoa šećera u krvi. Istovremeno je njihov unos proteina i kalcija bio veći.

Rezultate, međutim, treba posmatrati uz određeni oprez. Istraživanje je provedeno na relativno malom broju ljudi i trajalo je samo tri mjeseca, zbog čega se na osnovu njega ne mogu donositi zaključci o dugoročnim efektima ovakvog načina prehrane.

Studija je provedena u Kanadi, a dio finansiranja osigurala je organizacija Dairy Farmers of Canada. Autori su naveli da finansijeri nisu imali uticaj na rezultate.

Naučnici već duže vrijeme istražuju i vezu između kalcija i krvnog pritiska. Dosadašnji rezultati ukazuju da veći unos kalcija kod nekih osoba može doprinijeti blagom smanjenju pritiska, ali taj efekat nije jednak kod svih ljudi.

Tri dnevne porcije mliječnih proizvoda u praksi mogu podrazumijevati čašu mlijeka, porciju jogurta i manju količinu sira. Ipak, važan je cjelokupan način prehrane, posebno količina soli, šećera i ukupno unesenih kalorija.

Istraživanje zato ne znači da su punomasni mliječni proizvodi terapija za visok krvni pritisak, niti da bi osobe koje imaju hipertenziju trebale samostalno mijenjati prehranu ili propisanu terapiju. Kod učestalo povišenih vrijednosti krvnog pritiska preporučuje se konsultacija s ljekarom.