Prvi preliminarni rezultati Općih izbora mogli bi biti poznati već u 20 sati

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planira da prve preliminarne rezultate Općih izbora u nedjelju objavi već u 20 sati, izjavio je član CIK-a BiH Suad Arnautović. Ako plan bude realizovan, rezultati bi mogli biti predstavljeni svega sat nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Prema rasporedu rada izbornih komisija, rezultati sa biračkih mjesta trebali bi se od 19:15 do 20 sati prenositi Centralnoj izbornoj komisiji. Nakon toga CIK planira javnosti predstaviti prve preliminarne rezultate po svim nivoima vlasti.

Arnautović je naveo da bi, ukoliko sve bude teklo prema planu, ovo mogli biti najbrže prezentirani preliminarni rezultati izbora u BiH do sada.

Ovogodišnji izbori donose i značajne tehnološke promjene. Na biračkim mjestima koristit će se uređaji za biometrijsku identifikaciju birača putem otiska prsta i skeneri glasačkih listića.

CIK je uoči izbora objavio posebna uputstva za birače, operatere i članove biračkih odbora, dok je ranije proveo i testne izbore kako bi provjerio funkcionalnost novih tehnologija i izbornih procedura. Komisija je nakon testiranja ocijenila da je funkcionalnost uređaja i sistema na zadovoljavajućem nivou, uz uočene probleme u transportu izbornog materijala.

Birači će na biračko mjesto morati doći sa važećim identifikacionim dokumentom. Nakon provjere identiteta slijedi biometrijska autentifikacija, a po završetku glasanja glasački listići bit će skenirani.

Arnautović je naveo da je za izborne nepravilnosti i eventualne pokušaje zloupotreba propisano postupanje nadležnih organa te pozvao birače da izađu na izbore i glasaju prema vlastitoj odluci.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se u nedjelju, 4. oktobra, a biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati.