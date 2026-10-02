Pod lupom zabilježio 1.282 izborne nepravilnosti, CIK izrekao kazne od 286.000 KM

Koalicija „Pod lupom“ je u predizbornom periodu zabilježila ukupno 1.282 izborne nepravilnosti. Najveći broj se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava Pod lupom, CIK BiH je do sada izrekao 29 sankcija političkim subjektima u iznosu od 286.000 KM.

Pod lupom se posebno osvrnula na izborne nepravilnosti i nalaze koji mogu imati neposredan značaj u provođenju izbornog dana navodeći kako je do sada evidentirala ukupno 304 slučaja nepravilnosti u vezi sa formiranjem biračkih odbora, od čega se 39 slučajeva odnosi na sumnje u trgovinu mjestima u biračkim odborima, dok se 265 slučajeva odnosi na kandidate za predsjednike biračkih odbora za koje je utvrđena sumnja na povezanost sa političkim strankama.

Ovakav nalaz otvara važno pitanje o stvarnoj svrsi nastavka ovih praksi. Uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima eliminiše se prostor za manipulacije koje su ranije činili birački odbori. Međutim, činjenica da se i dalje bilježe pokušaji trgovine mjestima i postavljanja stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije u biračkim odborima ukazuje da politički interes za kontrolu sastava biračkih odbora nije nestao uvođenjem novih tehnologija. To zahtijeva dodatno razmatranje razloga zbog kojih politički subjekti nastavljaju ulagati napore u ostvarivanje nezakonitog uticaja na biračke odbore. – navode iz Pod lupom.

Nadovezujući se na navedeno, Pod lupom bilježi i slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani sa strankama.

Izgledno je da pojedini politički subjekti pokušavaju ostvariti politički uticaj na više različitih segmenata izbornog procesa. Zabrinjavaju i moguće najave opstrukcija poput: aktivnog dezinformisanja birača, odustajanje od korištenja novih izbornih tehnologija, odugovlačenje glasanja, korištenje ulja ili naljepnica za otiske prstiju, navodi o masovnoj kupovini glasova, nekorištenje zaštitne fascikle i okretanje listića ka gore da bi član biračkog odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije i skenera glasačkih listića vidio kako birač glasa, itd. Uputili smo prijavu CIK-u da se nezakonite stranačke osobe zamijene zakonitim nestranačkim, te pozivamo političke subjekte i izbornu administraciju na poštivanje zakona, odustajanje od manipulacije i sabotaže izbornog procesa. – dodali su iz Pod lupom.

S obzirom na metodologiju koju Koalicija „Pod lupom“ primjenjuje, koja je reprezentativna na nivou države, svaki pokušaj opstrukcije izbornog procesa na izborni dan, koji statistički odstupa od uobičajenog bit će vidljiv.

Najozbiljnije upozoravamo sve političke subjekte i stranačke pojedince koji imaju namjeru opstruisati izborni proces da ćemo svim sredstvima istrajati da budu sankcionisani, a izbori na tim biračkim mjestima i tim lokalnim zajednicama poništeni i ponovljeni za sedam dana. – navode iz Pod lupom.

Osvrćući se na zabilježene pritiske na birače, Pod lupom se direktno obratila građanima.

Političari koji su vas doveli u stanje da vam 100 KM svake dvije godine, znači nešto u životu, sada vas žele kupiti za tih 100 KM. To je ubijanje zadnje mrve građanskog dostojanstva. Zato, po prvi put kažemo za koga da glasate, glasajte protiv takvih. Uzeli ili ne uzeli taj novac koji nude, glasanjem za takve postajete saučesnici u kriminalu. – oštro su rekli iz Pod lupom.

Pod lupom je pozvala sve birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije koje upućuju politički subjekti, navodeći da ovaj put niko ne može znati kako je ko glasao, da glas birača ide upravo onome kome je namijenjen, te da ne treba imati strah od novih tehnologija jer su one tu da štite birače.

Besplatni telefon 080 05 05 05 i online obrazac https://neregularnosti.podlupom.org/ su i dalje svima dostupni za prijavu izbornih nepravilnosti, uključujući i anonimne.