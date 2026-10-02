Završena adaptacija Narodnog pozorišta Tuzla i Hrvatskog doma uz podršku Vlade FBiH

Uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, Grad Tuzla uspješno je završio projekat adaptacije objekata kulturnog naslijeđa – Narodnog pozorišta Tuzla i Društva Hrvatski dom u Tuzli.

Za realizaciju projekta Gradu Tuzli odobreno je 300.000 KM iz sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila 294.757,57 KM. Podrška ovom projektu predstavlja konkretan primjer saradnje federalnog i lokalnog nivoa vlasti usmjerene na očuvanje kulturnog naslijeđa i stvaranje kvalitetnijih uslova za razvoj kulture u lokalnoj zajednici.

U okviru projekta izvršena je zamjena kompletne vanjske i dijela unutrašnje stolarije u prostorijama Društva Hrvatski dom u Tuzli i na objektu Narodnog pozorišta Tuzla. Na dijelu objekta Narodnog pozorišta izvršena je i sanacija postojeće fasade, koja je zamijenjena novom kontaktnom fasadom.

Realizovanim radovima značajno su unaprijeđeni uslovi korištenja ove dvije važne ustanove kulture u Tuzli. Poboljšani su funkcionalnost prostora i uslovi boravka posjetitelja i korisnika kulturnih sadržaja, kao i uslovi rada uposlenika.

Zamjenom stolarije i sanacijom fasade poboljšana je i termoizolacija objekata, što doprinosi smanjenju potrošnje energije i troškova, ali i zaštiti okoliša. Na taj način ulaganje u objekte kulture istovremeno predstavlja ulaganje u energetsku efikasnost i dugoročnu održivost javnih objekata.

Adaptirane prostorije Narodnog pozorišta Tuzla i Društva Hrvatski dom obišao je gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, s predstavnicima ovih ustanova kulture. Tokom obilaska istaknuto je da se aktivnosti na unapređenju objekata kulture u Tuzli nastavljaju te da su planirana nova ulaganja koja će se realizovati sredstvima Budžeta Grada Tuzle, uz podršku viših nivoa vlasti.

Realizacija ovog projekta potvrđuje značaj podrške Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva kulture i sporta lokalnim zajednicama u obnovi i unapređenju objekata kulture. Zajedničkim ulaganjem stvaraju se bolji uslovi za rad ustanova i organizacija kulture, očuvanje kulturnog naslijeđa te dostupnije i kvalitetnije kulturne sadržaje za građane Tuzle.