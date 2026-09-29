Počeli novi komunalni radovi u Tuzli, uređuju se ulice, most i korito Jale

Grad Tuzla započeo je realizaciju više komunalnih radova predviđenih programom za 2026. godinu, koji obuhvataju sanaciju putne infrastrukture, radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i čišćenje korita rijeke Jale.

U Mjesnoj zajednici Solana počeli su radovi u ulici Seada Rahmanovića, na dionici od broja 14 do broja 40. Planirana je izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, nakon čega će biti izvršeno i asfaltiranje ulice. Vrijednost radova iznosi 121.514,83 KM.

Radovi su počeli i u Slavinovićima, gdje je planirana sanacija kolsko-pješačkog mosta kod cvjećare.

Istovremeno, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je održavanje i čišćenje regulisanog korita rijeke Jale.

Nanosi i smeće uklanjat će se na nekoliko lokacija, kod mosta u blizini Hotela Tuzla, mosta kod RK Tuzlanka, kao i kod mosta u blizini Bosanskog kulturnog centra.

Iz Grada Tuzla građanima su zahvalili na podršci i saradnji tokom realizacije radova koji bi trebali doprinijeti uređenju infrastrukture i javnih površina.