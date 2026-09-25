Završena prva faza sanacije i proširenja vodovodne mreže u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla završila je prvu fazu radova na sanaciji i proširenju vodovodne mreže na području grada. Projekat je dio kontinuiranih ulaganja u modernizaciju i unapređenje komunalne infrastrukture.

Radovima je obuhvaćeno sedam mjesnih zajednica i pripadajućih naselja, u kojima su izvršeni rekonstrukcija cjevovoda i ugradnja novih pumpnih stanica.

Radovi su realizovani na području mjesnih zajednica Ljepunice, u naselju Brgule, Kreka, u naselju Krojčica, Solina, u naselju Dolovi, Gornja Tuzla, Brčanska Malta, u naselju Badre, Solana, u naselju Drežnik, te Slavinovići, u naselju Momanovo.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 439.886,43 KM, dok je sanirana trasa vodovodne mreže ukupne dužine 2.793 metra.

Realizacijom prve faze projekta nastavljeno je sistemsko unapređenje vodovodne i komunalne infrastrukture, s ciljem poboljšanja uslova života stanovnika urbanih i prigradskih područja Tuzle.

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