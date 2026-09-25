Kiša, odroni i gužve otežavaju saobraćaj širom BiH: Oprez na brojnim dionicama

Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila.

Završeno je asfaltiranje i uspostavljeno saobraćanje na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik (preko Rostova).

Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M-5 Nević Polje-Kaonik (Ahmići), svakog dana (osim nedjelje) od 7 do 16 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama: Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća naizmjenično, jednom trakom.

Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama ulica Šehida–Donja Mahala– Poturmahala (u blizini Šarene džamije) i Šehida-Šumeće (kod „ Plave vode) na magistralnoj cesti M-5 u Travniku, svjetlosna signalizacija je danas i sutra (24. i 25. 09. 2026.) privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.