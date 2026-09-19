Stanje na cestama u BiH: Radovi usporavaju saobraćaj, na granicama zadržavanja do 30 minuta

Stanje na cestama u BiH jutros je uglavnom povoljno, a saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez vanrednih ograničenja, po pretežno suhim te mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje su mogući kraći zastoji i usporeno kretanje vozila. Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da drže dovoljno odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.

Zatvorena dionica autoceste Kakanj–Lašva

Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je i poddionica Golubinja–Nemila, pa je saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, zbog radova, vozila se kreću preticajnom trakom.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tone.

Radovi na više magistralnih cesta

Izmijenjen režim saobraćaja na snazi je i na magistralnom putu Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok se teža vozila usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila.

Sličan režim važi i na pravcu Podromanija–Sumbulovac, preko Romanije, gdje se izvode radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Zbog izgradnje pješačkih staza, jednom trakom i uz naizmjenično propuštanje vozila tokom dana saobraća se na magistralnim cestama Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje.

Radovi su u toku i na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum. Na ovoj dionici se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraća usporeno i uz naizmjenično propuštanje vozila.

Stanje na cestama u BiH i zadržavanja na granicama

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno čekaju između 10 i 30 minuta. Zbog registracije putnika putem novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, EES-a, moguća su i duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozačima se preporučuje da prije polaska na put provjere aktuelno stanje na cestama u BiH, posebno ukoliko putuju dionicama na kojima se izvode radovi ili planiraju prelazak državne granice.