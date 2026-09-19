Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 19.09.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Marina Glava bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Naselja Ljubače, Morančani, Demirovići, Maline, Put Suha i dio naselja Pasci bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje svih ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je deset krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 211 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođeni su jedan dječak i jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.