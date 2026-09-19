Danas u BiH oblačno, uz kišu i pljuskove: Temperature do 30 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u Hercegovini te na sjeveru i sjeverozapadu Bosne.

Tokom poslijepodneva padavine se očekuju i u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne.

Vjetar će biti slab, na jugu jugozapadni, dok će u ostalim dijelovima zemlje puhati sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 12 do 18 stepeni, na jugu do 20, dok će dnevne temperature biti između 23 i 30 stepeni.

Promjena vremenskih prilika mogla bi nepovoljnije utjecati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su glavobolja, nervoza i malaksalost, posebno u poslijepodnevnim satima, pa se preporučuje umjerenost u aktivnostima.