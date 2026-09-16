Dolazi nam promjena vremena: U BiH stižu kiša, pljuskovi i grmljavina

Građane Bosne i Hercegovine danas očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme, nakon svježeg jutra. Ipak, stabilno vrijeme neće potrajati dugo, jer se već u četvrtak očekuje postepeno povećanje naoblake, dok će petak donijeti izraženiju promjenu vremena.

Jutro će biti svježe, a u pojedinim krajevima i prohladno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, koja bi se nakon izlaska sunca trebala postepeno razići.

Tokom dana preovladavat će sunčano vrijeme, uz osjetan porast temperature. U Tuzli se danas očekuje maksimalnih oko 25 stepeni, dok će se dnevne temperature u većem dijelu zemlje kretati između 22 i 28 stepeni.

U četvrtak, 17. septembra, zadržat će se uglavnom sunčano vrijeme, ali uz postepen porast naoblake. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, poslijepodne je na sjeverozapadu Bosne moguća kiša.

Temperature će i dalje biti relativno visoke – u Bosni se očekuje od 23 do 29 stepeni, dok bi na jugu moglo biti i do 31 stepen. U Tuzli je prognozirano oko 27 stepeni.

Veća promjena vremena očekuje se u petak, 18. septembra. Prognozirano je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, koji lokalno mogu biti praćeni grmljavinom.

Dnevne temperature bit će nešto niže i kretat će se između 22 i 28 stepeni, dok se na jugu očekuje do 30 stepeni. U Tuzli se očekuje maksimalnih oko 25 stepeni.

Nestabilnije vrijeme moglo bi se zadržati i tokom vikenda. U subotu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz pljuskove u Hercegovini tokom jutra, a poslijepodne i u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne.

Temperature će dodatno pasti, pa se u Bosni očekuju maksimalne vrijednosti između 18 i 24 stepena, dok bi na jugu moglo biti do 27 stepeni.

Prema tome, nakon nekoliko toplijih i sunčanih dana, kraj sedmice donosi osjetniju promjenu vremena i više oblaka, kiše i pljuskova u većem dijelu zemlje.