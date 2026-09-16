U Puračiću u subotu 13. Puračko čaškanje, takmičenje u pripremi tradicionalne čaške

Puračko čaškanje bit će održano u subotu, 19. septembra 2026. godine, u Puračiću, gdje će se po 13. put okupiti ljubitelji tradicionalne kuhinje, druženja i običaja ovog kraja.

Centralni dio manifestacije, koja će biti održana u parku i na vašarištu u Puračiću, jeste takmičenje u pripremi puračke čaške, tradicionalnog jela koje je upisano na Listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Manifestacija se organizuje s ciljem očuvanja tradicionalnog načina pripreme puračke čaške, ali i prenošenja običaja i gastronomskog naslijeđa na mlađe generacije.

Osim takmičarskog dijela, Puračko čaškanje donosi i druženje i zabavu, a organizatori poručuju da je događaj prilika da se mještani i posjetioci okupe uz jelo koje je postalo jedan od prepoznatljivih simbola Puračića.

Organizator manifestacije je Kulturno-umjetničko društvo Puračić, a događaj se održava uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Grada Lukavac i Mjesne zajednice Puračić.

Ovogodišnje, 13. Puračko čaškanje, održava se pod porukom „Sačuvajmo tradiciju, okupimo se uz čašku“.