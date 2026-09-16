Thaçi i trojica bivših zapovjednika OVK-a danas očekuju presudu u Haagu

Specijalizirana vijeća Kosova u Haagu danas će izreći prvostupanjsku presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hashimu Thaçiju i trojici nekadašnjih visokih zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Izricanje presude zakazano je za 10 sati.

Uz Thaçija, optuženi su Kadri Veseli, Jakup Krasniqi i Rexhep Selimi. Tereti ih se za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene tokom i neposredno nakon rata na Kosovu, 1998. i 1999. godine.

Optužnica obuhvata progon, ubistva, mučenje, prisilne nestanke i nezakonito zatvaranje. Tužilaštvo tvrdi da su žrtve bili politički protivnici OVK-a, osobe koje su optuženi smatrali saradnicima srpskih snaga, kao i pripadnici različitih etničkih zajednica.

Prema navodima tužilaštva, više od stotinu ljudi ubijeno je u okviru kampanje čiji je cilj bio uspostavljanje političke kontrole. Tužioci su za svakog od četvorice optuženih zatražili kaznu od 45 godina zatvora.

Sva četvorica odbacila su optužbe. Thaçijeva odbrana tvrdi da tužilaštvo nije dokazalo njegovu direktnu povezanost sa zločinima niti da je imao stvarnu kontrolu nad drugim zapovjednicima OVK-a. Odbrane su zatražile oslobađajuće presude.

Thaçi je 2020. godine podnio ostavku na dužnost predsjednika Kosova nakon što je protiv njega potvrđena optužnica, a potom je prebačen u pritvor u Haagu.

Presuda se s velikom pažnjom očekuje na Kosovu, gdje mnogi Thaçija i ostale optužene smatraju ratnim herojima. U Prištini je uoči izricanja presude održan veliki skup podrške optuženicima, dok su u više kosovskih gradova postavljeni veliki ekrani za praćenje sudske odluke.

Kosovska policija i međunarodne sigurnosne snage poduzele su dodatne mjere zbog mogućih okupljanja nakon izricanja presude. Pojedina strana ambasada preporučila su svojim državljanima da izbjegavaju veće skupove.

Specijalizirana vijeća Kosova osnovana su 2015. godine u skladu s kosovskim zakonodavstvom, ali imaju sjedište u Haagu i u njima rade međunarodne sudije i tužioci. Sud je nadležan za određene zločine počinjene tokom i nakon rata na Kosovu.

Današnja presuda bit će prvostepena, što znači da će nezadovoljna strana imati mogućnost podnošenja žalbe.

Izricanje presude zakazano je za 16. septembar 2026. godine u 10 sati po srednjoevropskom vremenu. Suđenje se može pratiti putem službene stranice Specijaliziranih vijeća Kosova.