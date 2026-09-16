Vozači, oprez: Magla smanjuje vidljivost, a na ovim dionicama saobraćaj je obustavljen ili usporen

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A-1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka (u naselju Podmilačje) saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik (na Rostovu), zbog čega se svakim radnim danom od 07 do 16:30 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama na magistralnim cestama M-1.8 i M-14.2 u Orašju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova.

Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 09 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno, naizmjeničnim propuštanjem.

Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna (Goduš), do 18.09. u vremenu od 08 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac: Priboj-Simin Han-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica.

Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati, obustavlja se saobraćaj.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.