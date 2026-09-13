Saobraćaj u BiH uglavnom bez većih problema, duge kolone na dva granična prelaza

Saobraćaj u BiH jutros se na većini puteva odvija bez većih problema, a povoljni vremenski uslovi dodatno olakšavaju vožnju.

Kraća zadržavanja moguća su na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je privremeno izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje oprez, držanje odstojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Za sva motorna vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste.

Zbog izgradnje poddionice Nemila–Vranduk zatvorena je dionica Golubinja–Nemila, pa se vozila preusmjeravaju na magistralni put M-17.

Na autocesti A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, zbog radova, saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Na magistralnim putevima Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Izmijenjen režim vožnje na snazi je i na putu Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, kao i na dionicama Jajce–Crna Rijeka, Bugojno–Novi Travnik, Podromanija–Sumbulovac i Mostar–Čitluk–brdo Hum, gdje se na pojedinim mjestima saobraća usporeno i uz naizmjenično propuštanje vozila.

Saobraćaj u BiH na graničnim prelazima trenutno je najopterećeniji na ulazu u zemlju na prelazima Gradiška i Velika Kladuša, gdje su formirane duže kolone putničkih vozila.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja iznose između 10 i 30 minuta. Zbog primjene novog EES sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije moguća su i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.