Stanje na cestama u BiH: Duge kolone na Izačiću, radovi usporavaju saobraćaj

RTV SLON
BIHAMK, stanje na cestama
BIHAMK/ Stanje na cestama/ Ilustracija

Stanje na cestama u BiH jutros je uglavnom povoljno, a na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

Duga kolona putničkih vozila zabilježena je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, dok se na ostalim graničnim prelazima čeka do 30 minuta. Zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES-a, moguća su i duža zadržavanja.

Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste. Zbog izgradnje poddionice Nemila–Vranduk zatvoren je pravac Golubinja–Nemila, pa se saobraćaj odvija magistralnom cestom M-17.

Na autocesti A-1 Sarajevo zapad–Lepenica zbog radova vozila se kreću preticajnom trakom.

Saobraćaj je i dalje dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje.

Na dionicama Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, Podromanija–Sumbulovac preko Romanije, kao i Mostar–Čitluk–brdo Hum, zbog radova se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila.

Radovi su u toku i na magistralnoj cesti Bugojno–Novi Travnik, na Rostovu, gdje se radnim danima od 7 do 16:30 sati saobraća usporeno.

Danas do 19 sati potpuno je obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko–Kiseljak. Kao alternativni pravci koriste se Kiseljak–Busovača–Visoko ili Kiseljak–Lepenica–Visoko autocestom.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj teretnim vozilima.

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