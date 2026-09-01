Nova školska godina je počela i donosi veći broj djece na ulicama i saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, zbog čega se vozači pozivaju na dodatni oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola.

Iz BIHAMK-a učenicima su poželjeli sretnu i uspješnu novu školsku godinu, uz poruku da budu pažljivi u saobraćaju, poštuju pravila i koriste sigurne puteve prilikom odlaska u školu i povratka kući.

Vozačima je upućen apel da smanje brzinu, povećaju pažnju u zonama škola i budu spremni na veći broj djece koja će od danas svakodnevno učestvovati u saobraćaju. Početak školske godine tradicionalno znači i povećano prisustvo pješaka u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju rizična preticanja, održavaju dovoljan razmak između vozila i poštuju saobraćajne propise.

Na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, zbog radova se saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, pa su vozila preusmjerena na magistralnu cestu M-17.

Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na autocesti A-1 Lašva–Kakanj, gdje je zatvoreno oko šest kilometara autoceste, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom.

Na autocesti A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, zbog aktuelnih radova, vozila se preusmjeravaju u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Bugojno–Novi Travnik, na Rostovu, zbog sanacionih radova svakog radnog dana od 7 do 16:30 sati saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Usporeno se saobraća i na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila.

Za danas je najavljen i početak radova na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum. Zbog toga će se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraćati usporeno i uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno čekaju između 10 i 30 minuta. Zbog registracije putnika kroz novi evropski sistem ulaska i izlaska, EES, moguća su i duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.