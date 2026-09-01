Tragedija kod Kipra: Osam osoba poginulo, za 20 se još traga nakon potonuća trajekta

Najmanje osam osoba je poginulo, dok se za još 20 traga nakon što se trajekt prevrnuo i potonuo kod obale sjevernog Kipra.

Među nestalima je i dvoje djece, 12-godišnja djevojčica i njen šestogodišnji brat.

Trajekt je prevozio ukupno 267 putnika i članova posade, a plovio je iz Kyrenije prema turskoj luci Tasucu kada je došlo do nesreće. Brojni putnici spašeni su nakon što su se, poslije prevrtanja broda, držali za njegov trup i čekali pomoć.

Prema informacijama lokalnih vlasti, dio povrijeđenih prebačen je u bolnice, dok spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu za nestalima.

U akciju je uključen i specijalizirani tim iz Turske koji bi trebao pomoći u pretrazi olupine i područja u kojem je trajekt potonuo. Olupina se nalazi na dubini većoj od 500 metara, što dodatno otežava potragu.

Istraga o uzroku nesreće

Uzrok potonuća još nije zvanično utvrđen.

Svjedoci su ispričali da se trajekt prije prevrtanja snažno zanjihao i udario u površinu mora, nakon čega je oštećen prednji dio broda i voda je počela prodirati unutra.

More je u vrijeme nesreće bilo nemirno, a putovanje je prethodno bilo odgođeno zbog loših vremenskih uslova.

Vlasti su privele više osoba povezanih s radom trajekta, uključujući članove posade i kapetana, dok istraga o okolnostima tragedije traje.

Porodice nestalih i dalje čekaju informacije, dok spasilačke službe poručuju da se potraga nastavlja.