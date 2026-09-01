Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Sudu BiH uređenu optužnicu protiv šest osoba koje se terete za ratne zločine počinjene na području Sanskog Mosta i u logoru Manjača.

Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić.

Prema navodima Tužilaštva, terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u nezakonitom zatvaranju više hiljada civila nesrpske nacionalnosti, koji su bez dokaza držani u logorima.

U optužnici se navodi da su zatočenici bili izloženi fizičkom mučenju i drugim oblicima zlostavljanja, usljed čega je najmanje 40 osoba izgubilo život.

Više od 1.600 logoraša, prema navodima optužnice, prinudno je prebačeno u vojni logor Manjača, nakon čega su prisilno deportovani iz Bosne i Hercegovine.

Optužnica ranije vraćena na doradu

Optužnica u ovom predmetu već je ranije bila dostavljena Sudu BiH na potvrđivanje, ali je potom vraćena Tužilaštvu na uređenje. Osobe obuhvaćene optužnicom i krivično djelo koje im se stavlja na teret ostali su isti.

Slučaj je ranije otvorio i pitanje odnosa unutar samog Tužilaštva BiH.

Postupajući tužilac Izet Odobašić ranije je obavijestio Stalnu komisiju za efikasnost i kvalitet tužilaštava VSTV-a da prvobitna verzija optužnice nije bila proslijeđena Sudu BiH jer je to, prema njegovim navodima, zaustavio glavni državni tužilac Milanko Kajganić.

Odobašić je nakon toga podnio pritužbu Uredu disciplinskog tužioca protiv Kajganića, dok je Kajganić prijavio Odobašića. Iz Tužilaštva BiH ranije je navedeno da je Odobašić nacrt optužnice dostavio dva dana prije isteka 2025. godine kako bi predmet prikazao završenim u okviru godišnje norme.

Predmet se sada nastavlja nakon što je Tužilaštvo BiH Sudu dostavilo uređenu verziju optužnice.