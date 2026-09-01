Požari širom TK: Vatrogasci na visini zadatka

Nedžida Sprečaković
požar
Foto: Vatrogasci Kalesija

Požari u Tuzlanskom kantonu tokom protekla 24 sata angažovali su vatrogasne jedinice u više gradova i općina, a osim niskog rastinja i šume, gorjeli su elektro stub i rudarska mašina na površinskom kopu.

Na području Tuzle vatrogasci su imali dvije intervencije. U naselju Husino gorjelo je nisko rastinje, dok je u naselju Crno Blato izbio požar na elektro stubu.

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Vatrogasna jedinica Gradačca intervenisala je u naselju Vidi 1, gdje je od 13:28 do 15 sati gorjelo nisko rastinje. U gašenju su učestvovala četiri vatrogasca sa dva vozila.

Dvije intervencije zabilježene su i na području Živinica. U Mjesnoj zajednici Rudar, naselje Ciljuge, požar niskog rastinja prijavljen je u 16:04 sati, dok je u 18:20 sati ista vrsta požara izbila u Donjim Dubravama. Oba požara ugašena su bez materijalne štete.

Vatrogasci u Gračanici gasili su požare na dvije lokacije. Na Bijelim Vodama u Mjesnoj zajednici Soko gorjeli su nisko rastinje i šuma, a u intervenciji je učestvovalo šest vatrogasaca sa tri vozila. Nisko rastinje i šuma gorjeli su i u Gornjoj Orahovici, gdje su intervenisala četiri vatrogasca sa jednim vozilom. Požar je ugašen.

U Banovićima je požar izbio na površinskom kopu Grivice, gdje je vatra zahvatila rudarsku mašinu, damper. Na mjesto događaja izašla su dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Požari u Tuzlanskom kantonu zabilježeni su i na području Kalesije. Vatrogasci su u Memićima gasili nisko rastinje, dok je požar na području Raševa, koji je bio aktivan tokom 31. augusta, saniran.

Vatrogasci i dalje obilaze požarište u Raševu zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre, s obzirom na to da se na terenu nalazi veći broj velikih bukvi koje predstavljaju rizik od reaktivacije požara.

Prema izvještaju nadležnih službi, vatrogasne jedinice su sve evidentirane intervencije držale pod kontrolom.

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