Više od 2,6 miliona KM za zapošljavanje i pokretanje biznisa branilaca u TK

U Tuzlanskom kantonu nastavljena je realizacija programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica, za koji je u 2026. godini osigurano više od 2,6 miliona KM.

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević potpisala je danas ugovore sa korisnicima programa, a potpisivanju je prisustvovao i premijer TK Irfan Halilagić.

Prema konačnim rang-listama, za 112 korisnika programa samozapošljavanja odobreno je ukupno 1.860.932,17 KM, dok je kroz program zapošljavanja za 34 aplikanta osigurano 757.500 KM.

Veliki interes za programe podrške

Na javni poziv, koji je bio otvoren od 3. do 23. juna, pristiglo je ukupno 225 zahtjeva.

Od tog broja, 164 prijave odnosile su se na samozapošljavanje, a 61 na zapošljavanje.

Zbog velikog interesa, Vlada Tuzlanskog kantona je tokom postupka povećala prvobitno planirani iznos sredstava za dodatnih 550.000 KM.

Ministrica Dizdarević naglasila je da cilj programa nije samo pružanje socijalne pomoći, već stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku sigurnost branilaca i njihovih porodica.

„Želimo stvarati prilike da naši branitelji i članovi njihovih porodica pokrenu vlastiti posao, razvijaju poslovne ideje i svojim radom osiguraju dugoročnu egzistenciju za sebe i svoje porodice. Veliki broj prijava pokazuje da postoji interes, ali i poduzetnička energija, a na nama je da takvu inicijativu prepoznamo i podržimo“, kazala je Dizdarević.

Grantovi do 15.000 KM, za određene kategorije i do 22.500 KM

Sredstva se dodjeljuju u formi granta do 15.000 KM po novozaposlenoj osobi, odnosno do visine opravdanih troškova definisanih poslovnim planom.

Za direktne učesnike odbrambeno-oslobodilačkog rata, ratne vojne invalide, demobilisane branioce te dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja predviđena je mogućnost povećanja podrške do 22.500 KM.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić ocijenio je da ovaj program predstavlja primjer konkretne i dugoročno održive podrške branilačkoj populaciji.

„Naša obaveza prema braniteljima ne završava se obilježavanjem značajnih datuma i njegovanjem kulture sjećanja. Ona se mora ogledati i u konkretnim politikama koje ljudima omogućavaju da rade, stvaraju i žive od svog rada“, rekao je Halilagić.

Posebno je istakao značaj podrške korisnicima koji pokreću vlastite biznise, jer takvi projekti imaju potencijal da u budućnosti otvore i dodatna radna mjesta.

Program se provodi od 2016. godine

Program samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica u Tuzlanskom kantonu kontinuirano se realizira od 2016. godine.

Iznosi podrške tokom godina postepeno su povećavani, a ovogodišnji rezultati, kako navode iz Vlade TK, potvrđuju nastavak snažnijeg usmjerenja prema programima koji, uz socijalnu sigurnost, imaju i razvojnu i ekonomsku komponentu.