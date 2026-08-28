Za javne vrtiće u Teočaku i Kalesiji izdvojeno 736 hiljada KM

U Tuzli su danas potpisani ugovori s predškolskim ustanovama u okviru Programa kapitalnih projekata Vlade Tuzlanskog kantona, za čiju je realizaciju izdvojeno nešto preko 892 hiljade KM. Najveći dio sredstava namijenjen je općinama Kalesija i Teočak, koje još nemaju javne predškolske ustanove.

Za ove dvije lokalne zajednice izdvojeno je ukupno 736.000 KM, čime se stvaraju uslovi za nastavak izgradnje i opremanja objekata namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović kazao je da Vlada TK realizira dva velika programa podrške predškolskom odgoju i obrazovanju, a jedan od njih odnosi se upravo na kapitalna ulaganja.

„Najveći dio sredstava planiran je za izgradnju objekata za javne predškolske ustanove u lokalnim zajednicama koje do sada nisu imale takvu ustanovu i time ćemo zaokružiti našu obavezu iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Za svaku javnu ustanovu koja djeluje na području Tuzlanskog kantona osigurali smo i određena sredstva za projekte koje su kandidovali. Cilj je da djeci u javnim vrtićima osiguramo bolje uslove“, kazao je Omerović.

Podrška predškolskom odgoju ne odnosi se samo na infrastrukturne projekte. Ministarstvo je osiguralo i didaktički materijal za djecu u javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Predsjednica Aktiva direktora predškolskih ustanova Anesa Mešanović istakla je da dio od ukupno izdvojenih 892 hiljade maraka ide ustanovama koje već rade, dok je najveći dio usmjeren lokalnim zajednicama u kojima se grade objekti za buduće javne vrtiće.

Poseban značaj program ima za Teočak i Kalesiju. U Teočaku su sredstva namijenjena nastavku izgradnje, završnim radovima i opremanju objekta.

Načelnik Općine Teočak Tajib Muminović kazao je da je ova lokalna zajednica ranije usvojila elaborat o osnivanju javne ustanove predškolskog odgoja, a da su i ranije dobijena sredstva usmjeravana u izgradnju objekta.

„Ukoliko nas posluže vrijeme i procedure javnih nabavki, mislim da bismo već naredne školske godine mogli krenuti s prvim upisom. Najbitnije je da sredstva imamo, ona su dovoljna i, što se nas tiče, više ne bi trebalo biti prepreka da taj proces privedemo kraju“, rekao je Muminović.

Pored kapitalnih ulaganja, Vlada Tuzlanskog kantona provodi i program subvencioniranja boravka djece koja ovu vrstu pomoći ne ostvaruju po drugom osnovu. Cilj je da se, uz izgradnju i unapređenje predškolskih ustanova, smanji finansijsko opterećenje porodica i predškolski odgoj učini dostupnijim većem broju djece.