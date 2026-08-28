Češka policija provjerava novinara koji je veličao Ratka Mladića

Adin Jusufović
Policija Češke, Ratko Mladić

Češka policija provjerava objavu novinara Radima Panenke, koji je nakon smrti Ratka Mladića veličao njegovu ratnu ulogu i pravosnažnu presudu Haškog tribunala nazvao nepravednom.

Nadležni će utvrditi postoje li u njegovim navodima elementi krivičnog djela, među kojima i moguće umanjivanje ili trivijaliziranje genocida.

Panenka je u objavi iznio niz tvrdnji o Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, predstavljajući njegovu ulogu tokom rata u pozitivnom kontekstu.

Između ostalog, ustvrdio je da je Mladić nepravedno osuđen pred, kako je naveo, politizovanim tribunalom, te da je služio svom narodu i navodno ga spasio od genocida.

Na njegovu objavu reagovala je i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević, poručivši da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca neprihvatljivo u demokratskom društvu.

Mlinarević je zahvalila građanima i institucijama Češke koji su, kako je navela, pokazali saosjećanje sa žrtvama genocida i preživjelim majkama Srebrenice, kao i podršku utvrđenim činjenicama.

Slučajem se potom počela baviti i češka policija, koja je potvrdila da je sporna objava evidentirana i da je u toku njena analiza.

Iz policije su naveli da će prvenstveno biti ispitano da li se Panenkinim navodima, uključujući moguće trivijaliziranje genocida, ostvaruju obilježja nekog od krivičnih djela.

Više informacija o eventualnim daljim postupcima bit će poznato nakon što češka policija završi početnu procjenu objave.

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