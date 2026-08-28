Češka policija provjerava novinara koji je veličao Ratka Mladića

Češka policija provjerava objavu novinara Radima Panenke, koji je nakon smrti Ratka Mladića veličao njegovu ratnu ulogu i pravosnažnu presudu Haškog tribunala nazvao nepravednom.

Nadležni će utvrditi postoje li u njegovim navodima elementi krivičnog djela, među kojima i moguće umanjivanje ili trivijaliziranje genocida.

Panenka je u objavi iznio niz tvrdnji o Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, predstavljajući njegovu ulogu tokom rata u pozitivnom kontekstu.

Između ostalog, ustvrdio je da je Mladić nepravedno osuđen pred, kako je naveo, politizovanim tribunalom, te da je služio svom narodu i navodno ga spasio od genocida.

Na njegovu objavu reagovala je i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević, poručivši da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca neprihvatljivo u demokratskom društvu.

Mlinarević je zahvalila građanima i institucijama Češke koji su, kako je navela, pokazali saosjećanje sa žrtvama genocida i preživjelim majkama Srebrenice, kao i podršku utvrđenim činjenicama.

Slučajem se potom počela baviti i češka policija, koja je potvrdila da je sporna objava evidentirana i da je u toku njena analiza.

Iz policije su naveli da će prvenstveno biti ispitano da li se Panenkinim navodima, uključujući moguće trivijaliziranje genocida, ostvaruju obilježja nekog od krivičnih djela.

Više informacija o eventualnim daljim postupcima bit će poznato nakon što češka policija završi početnu procjenu objave.