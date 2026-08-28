Oglasili se iz Doma penzionera u vezi zabrane rada

Dom penzionera Tuzla uputio je odgovor na upit RTV Slon u vezi navoda da je trenutno zabranjen rad ovoj ustanovi. Odgovor prenosimo u cjelosti.

U vezi za vašim upitima želimo vas informisati da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo rješenje kojim se odbija zahtjev Javne ustanove „Dom penzionera“ za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite.

Razlog za donošenje ovakvog rješenja proizlazi iz primjene novih uslova utvrđenih Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku utvrđivanja ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/24). Jedna od ključnih odredbi Pravilnika propisuje da maksimalan broj korisnika u jednom objektu doma za stara lica može biti 100.

Korisnici koji su trenutno smješteni u Domu i dalje ostaju na smještaju te se o njima redovno i nesmetano pružaju sve potrebne usluge. Novi korisnici se za sada neće primati.

Ustanova je već ispunila značajan dio uslova propisanih Pravilnikom te intenzivno radi na ispunjavanju preostalih uslova. Istovremeno je još u januaru Ministarstvu upućena inicijativa za izmjenu navedenog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na maksimalan broj korisnika u jednom objektu.

Javna ustanova „Dom penzionera“ jedina je ustanova ove vrste u Tuzlanskom kantonu koja raspolaže velikim smještajnim kapacitetima za zbrinjavanje starijih osoba. Smatramo da postoji prostor da se navedeni Pravilnik u tom dijelu dopuni.

Ustanova će i u narednom periodu nastaviti postupati u skladu sa važećim propisima, poduzimati sve potrebne aktivnosti radi ispunjavanja propisanih uslova i osigurati kontinuitet kvalitetne brige o svim postojećim korisnicima.