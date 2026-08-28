Vlada TK izdvojila skoro 872.000 KM za projekte održivog povratka

Jasmina Ibrahimović

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je gotovo 872.000 KM za realizaciju projekata održivog povratka, s ciljem poboljšanja uslova života u povratničkim sredinama.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost na 13 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojima je za ove namjene odobreno ukupno 871.791,01 KM.

Najveći dio sredstava bit će usmjeren na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju putne i druge komunalne infrastrukture u povratničkim naseljima. Projekti obuhvataju lokalne puteve, uličnu rasvjetu i druge sadržaje značajne za svakodnevni život stanovništva.

Dio novca namijenjen je i obnovi te funkcionalnom unapređenju objekata od značaja za povratničke zajednice, kao i projektima iz oblasti obrazovanja, društvenog i vjerskog života te njegovanja kulture sjećanja.

Poseban segment podrške odnosi se na nabavku školskog pribora i opreme za djecu povratnika u Podrinju.

Iz Vlade TK navode da se realizacijom ovih projekata nastavlja rad na unapređenju uslova života u povratničkim sredinama, boljem pristupu osnovnoj infrastrukturi i javnim sadržajima, kao i stvaranju pretpostavki za održiv povratak i ostanak stanovništva u svojim mjestima prebivališta.

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