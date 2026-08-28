Slovenac uhapšen u BiH nakon što je natočio gorivo i pobjegao bez plaćanja

Pripadnici Policijske stanice Ribnik uhapsili su 27. augusta državljanina Slovenije K.J. zbog sumnje da je na benzinskoj pumpi na području ove općine natočio gorivo, odbio platiti račun i potom se udaljio.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, K.J. se sumnjiči da je počinio krivično djelo prevare.

Prema navodima policije, osumnjičeni je gorivo natočio u automobil marke Volvo, nakon čega je napustio benzinsku pumpu bez plaćanja.

Policijski službenici su ubrzo pronašli i zaustavili vozilo kojim je upravljao K.J., nakon čega je uhapšen.

Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad navode da će, nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv njega Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.