Elvedin Pezić uhapšen, danas bi trebao biti deportovan s Kosova

Jasmina Ibrahimović

Islamski propovjednik iz Bosne i Hercegovine Elvedin Pezić trebao bi tokom dana biti deportovan sa Kosova, nakon što ga je policija dan ranije privela uoči najavljenog događaja u Vitomirici kod Peći.

Za Radio Slobodna Evropa ovu informaciju potvrdio je izvor upoznat s organizacijom i Pezićevim boravkom na Kosovu, dok zvanični razlozi privođenja još nisu poznati. Kosovska policija zasad nije odgovorila na upit za dodatne informacije.

Pezić je na Kosovo, prema riječima organizatora Redže Kojića iz nevladine organizacije „Mladi volonteri“, ušao regularno preko graničnog prijelaza Kula s dokumentima Bosne i Hercegovine.

Zajedno s njim bio je priveden i Mithad Ćeman, ali je on ubrzo pušten. Pezić je potom prebačen u policijsku stanicu u Prištini.

Organizatori tvrde da je povod njegovog dolaska bila promocija knjige, a ne vjerska služba. Navode i da je policija tražila informaciju o tome ima li dozvolu Islamske zajednice Kosova za planirani nastup.

Pezić je godinama aktivan kao selefijski vjerski tumač i jedan je od najpraćenijih propovjednika iz BiH na društvenim mrežama. Njegovi stavovi više puta su izazivali reakcije javnosti, a ranije se o pojedinim njegovim izjavama oglasila i Islamska zajednica u BiH.

Pezić i Ćeman trebali su održati promocije u Vitomirici i Dobruši, a potom i u Rečanima kod Prizrena.

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