Andrew i Tristan Tate uhapšeni u Miamiju, Velika Britanija traži izručenje

Andrew Tate uhapšen je zajedno s bratom Tristanom u Miamiju, nakon što su britanske vlasti odobrile nove optužbe i pokrenule postupak za njihovo izručenje iz Sjedinjenih Američkih Država.

Braću Tate uhapsila je američka savezna služba 18. jula, a zadržani su do nastavka pravnog postupka. Britanska policija saopćila je da se protiv njih sada vodi ukupno 59 tačaka optužnice, od kojih se 42 odnose na Andrewa, a 17 na Tristana Tatea.

Novih 38 tačaka optužnice povezane su s navodnim krivičnim djelima počinjenim od jula 2010. do augusta 2017. godine i iskazima još četiri osobe. Optužbe obuhvataju silovanje, fizičko nasilje, trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja i druga krivična djela.

Britansko tužilaštvo najavilo je da će tražiti izručenje braće Tate zbog ranijih 21 i novih 38 tačaka optužnice