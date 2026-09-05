Zoran Kesić nakon ukidanja emisije na Nova S: „E, pa jok i nema!“

Zoran Kesić oglasio se nakon odluke da se njegova satirična emisija „24 minuta sa Zoranom Kesićem“ više neće emitovati na televiziji Nova S.

Kesić je u opširnoj objavi poručio da je ekipa emisije na sastanku dobila informaciju da novi vlasnici televizije, kompanija iz Portugala, više nisu zainteresovani za nastavak emitovanja emisije.

Prema njegovim riječima, kao razlog su navedene „slabe brojke“ i visoki troškovi emisije. Kesić, međutim, navodi da je ekipa ranije imala potpisan ugovor o nastavku saradnje, te izražava sumnju u obrazloženje o finansijskoj neisplativosti.

Posebno se osvrnuo na navode da emisija ne bi trebala početi prije izbora u Srbiji, ističući da ekipa smatra kako su „jedine brojke koje su zaista važne“ one koje se odnose na vrijeme do održavanja izbora.

Ipak, Kesić poručuje da odluka o ukidanju emisije na televiziji ne znači i njen kraj.

„E, pa jok i nema!“, napisao je Kesić, najavivši da će nova sezona „24 minuta“ početi 19. septembra na YouTube kanalu „24 minuta sa Zoranom Kesićem“.

Kesić je zahvalio publici i kolegama koji su pružili podršku ekipi, navodeći da je emisija odavno prestala biti samo njihova te pozvao gledaoce da nastave pratiti „24 minuta“ na YouTubeu.

„Ako smo do sada kidali, od sada ćemo da iskidamo“, poručio je Kesić na kraju objave.