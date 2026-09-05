Bingo među najvećim trgovcima u regionu: Po dobiti ispred Lidla Srbija, Kauflanda i Spara

Bosanskohercegovački trgovački lanac Bingo nalazi se među najvećim trgovcima u regionu, pokazala je analiza poslovanja deset velikih kompanija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije za 2025. godinu.

Prema podacima koje je objavio BiznisInfo.ba, Bingo je tokom prošle godine ostvario oko 1,18 milijardi eura prihoda, odnosno približno 2,3 milijarde KM. Time je zauzeo četvrto mjesto među analiziranim kompanijama.

Veće prihode ostvarili su Konzum Hrvatska sa oko 1,94 milijarde eura, Delhaize Serbia sa približno 1,47 milijardi te Lidl Hrvatska sa oko 1,44 milijarde eura.

Ipak, kada je riječ o dobiti, pozicija Binga je još značajnija.

Bingo je u 2025. godini ostvario 128,6 miliona KM neto dobiti, odnosno oko 65,8 miliona eura. Veću dobit među analiziranim kompanijama imali su samo Konzum Hrvatska i Lidl Hrvatska.

Tako je Bingo po ostvarenom profitu nadmašio Lidl Srbija, Kaufland Hrvatska, Delhaize Serbia, Plodine i Spar Hrvatska.

Lidl Srbija je, prema istoj analizi, ostvario oko 39 miliona eura dobiti, Kaufland Hrvatska 27,4 miliona, dok je Delhaize Serbia godinu završio sa približno devet miliona eura dobiti. Spar Hrvatska poslovao je s gubitkom većim od šest miliona eura.

Zanimljivo je i poređenje sa 2024. godinom. Bingo je tada ostvario oko 146,6 miliona KM neto dobiti, odnosno približno 74,9 miliona eura, čime je bio najprofitabilniji među najvećim trgovačkim kompanijama u regionu.

Iako je u 2025. godini zabilježio nešto manju dobit, Bingo je i dalje ostao u samom vrhu regionalne trgovine.

Prema analizi BiznisInfo.ba, rezultat Binga povezuje se sa širokim poslovnim modelom kompanije koji, osim prehrambenog sektora, uključuje i tehniku, namještaj, tekstil, kućne potrepštine i druge kategorije proizvoda. Dodatnu prednost predstavljaju i brojni vlastiti poslovni objekti i tržni centri.

Rezultati poslovanja pokazuju da se domaći trgovački lanac po finansijskoj snazi može mjeriti s velikim regionalnim i evropskim konkurentima koji posluju na tržištu Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.