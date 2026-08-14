Otvorena modna ”Trend zona” u hipermarketu Bingo City Centra Sarajevo

Bingo je već prepoznat kao mjesto gdje se može pronaći kvalitetan i pristupačan tekstil, a sada svoju modnu ponudu dodatno razvija kroz novo iskustvo kupovine.

Tako je od danas u hipermarketu u BCC Sarajevo otvorena renovirana zona tekstila, Trend zona, koja se prostire na više od 300 kvadratnih metara i nudi pažljivo odabrane komade inspirisane aktuelnim trendovima.

Otvaranje Trend zone dolazi u periodu Sarajevo Film Festivala, pa ujedno postaje i idealna polazna tačka za odabir festivalskih kombinacija. Upravo odavde kreće i Bingo Festival Fits, projekat u kojem će odabrani učesnici, uz pomoć domaćih influensera i beauty tima, kreirati tri festivalska izgleda i svoju priču zaokružiti odlaskom na Crveni tepih Sarajevo Film Festivala.

Trend zona predstavlja unapređenje postojeće Bingo tekstilne ponude, spoj kvaliteta, pristupačnosti i trendova na jednom mjestu. I ono što je najvažnije, ne završava s Festivalom, već nastavlja biti stalna destinacija za modne kombinacije i inspiraciju tokom cijele godine.