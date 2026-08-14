Bježali od vatrene stihije u more: Kod Makarske spašene 194 osobe

Službenici Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava tokom noći s četvrtka na petak spasili su ukupno 194 osobe koje su se pred požarom na makarskom primorju sklanjale u more i na plovila, saopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske.

Akcija spašavanja počela je u četvrtak u 23:40 sati, nakon dojava da se veći broj ljudi, među kojima su bila i djeca, nalazi u moru i na napuštenim plovilima.

U akciju su uključeni službenici lučkih ispostava iz Makarske, Milne i Hvara, a intenzivno spašavanje trajalo je od ponoći do 2:45 sati.

Najveći broj ljudi evakuisan je s obale, iz mora i s plovila na koja su se sklanjali pokušavajući pobjeći od vatrene stihije. Najviše spašenih bilo je na području od Nemire do Ruskamena.

U spašavanju su učestvovale brodice Lučke kapetanije Split, policije, Obalne straže, Carinske uprave i HGSS-a, kao i putnički brod domaće kompanije te građani.

Iz Ministarstva navode da broj spašenih još nije konačan jer su u evakuaciji učestvovale i druge službe i građani.

Nakon smirivanja situacije, službenici Lučke kapetanije nastavili su nadzor obalnog područja zahvaćenog požarom.