Požari kod Konjica i dalje aktivni, helikopter OSBiH ponovo na terenu

Šumski požari na području Konjica, u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, i dalje su aktivni, saopćio je Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Visoke temperature i vjetar pogoduju širenju vatre, dok nepristupačan teren dodatno otežava gašenje sa zemlje.

Tokom jučerašnjeg dana lokalizovan je dio lijevog kraka požara koji se širio od Džepske planine prema Brđanima, ali požarište još nije stavljeno pod potpunu kontrolu.

U kasnim večernjim satima ponovo se aktivirao požar iznad Živašnice, gdje gori borova šuma. Na teren su izašli pripadnici PVP Konjic i vatrogasne jedinice Šumarstva „Prenj“.

Od ranog jutra u gašenju ponovo učestvuje helikopter Oružanih snaga BiH. Dan ranije angažovana su bila i dva air-tractora, dva helikoptera OSBiH te helikopter Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK.

Na terenu su angažovani i vatrogasci, pripadnici DVD-a, mještani i lovci, dok je pomoć pružila i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo.

Aktivan je i požar između sela Glumina i Lastva na području Neuma, gdje gori trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu.