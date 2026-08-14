Vatrogasci širom TK imali brojne intervencije, požar na Pauču stavljen pod kontrolu

Jasmina Ibrahimović
Vatrogasci, tuzla servis

Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona tokom proteklog perioda imale su niz intervencija na gašenju požara, uglavnom niskog rastinja i otpada.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla intervenisala je tri puta. Gasili su požar elektroinstalacija na porodičnoj kući u ulici Armije BiH, kao i požare niskog rastinja u naseljima Srednja Grabovica – Andrići i Avdibašići.

Tri intervencije zabilježene su i na području Živinica, gdje je gorjelo nisko rastinje u MZ Suha, nisko rastinje i otpad u naselju Strašanj te nisko rastinje i suho granje u Višći Donjoj.

U Lukavcu su vatrogasci intervenisali u MZ Turija – Selo mira, gdje su gorjeli nisko rastinje i otpad.

Najviše intervencija imali su vatrogasci u Srebreniku. U Donjoj Špionici gorjelo je putničko vozilo, u Špionici Centar divlja deponija, u Sladnoj – Omerbašićima rolo bale, dok je u firmi Corn Flips došlo do zapaljenja odžaka na krovu.

Na području Kalesije vatrogasci su gasili požar u MZ Jajići, gdje je vatra zahvatila oko pet duluma niskog rastinja.

Požar na lokalitetu Pauč kod Kladnja i dalje je aktivan, ali je stavljen pod kontrolu. Radnici JP Šume TK mehanizacijom su napravili opkop oko požarišta, čime je spriječeno dalje širenje vatre.

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