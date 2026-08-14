Počela isplata federalnog dječijeg dodatka za juli, naknadu prima više od 97.000 djece

Isplata federalnog dječijeg dodatka za juli 2026. godine počinje danas, 14. augusta, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Pravo na ovu novčanu naknadu ostvaruje 97.575 djece na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Mjesečni iznos dječijeg dodatka iznosi 195 KM po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa banaka.
Isplata se realizuje preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i nadležnih centara za socijalni rad.
Za ovu namjenu osigurana su sredstva za sve registrovane korisnike koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na federalni dječiji dodatak.