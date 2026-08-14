Počela isplata federalnog dječijeg dodatka za juli, naknadu prima više od 97.000 djece

Jasmina Ibrahimović
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Foto: RTV Slon

Isplata federalnog dječijeg dodatka za juli 2026. godine počinje danas, 14. augusta, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Pravo na ovu novčanu naknadu ostvaruje 97.575 djece na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Mjesečni iznos dječijeg dodatka iznosi 195 KM po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa banaka.

Isplata se realizuje preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i nadležnih centara za socijalni rad.

Za ovu namjenu osigurana su sredstva za sve registrovane korisnike koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na federalni dječiji dodatak.

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