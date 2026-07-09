Počela isplata pet vrsta socijalnih naknada u TK

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas je izvršilo isplatu više oblika socijalnih naknada za korisnike s područja kantona.

Na račune korisnika bit će uplaćena sredstva za: stalnu novčanu pomoć, jednokratnu novčanu pomoć, novčanu pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, troškove boravka u predškolskoj ustanovi, refundaciju troškova ljekarskih pregleda.

Iz Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona navode da će isplata ostalih oblika socijalnih davanja uslijediti nakon što Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi svu potrebnu dokumentaciju.

O tačnom terminu isplate preostalih naknada korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.

Ova isplata odnosi se na korisnike koji ostvaruju pravo na navedene oblike socijalne zaštite u Tuzlanskom kantonu.